„Szerelem kategóriás kép” – merész fotót tett közzé a Dancing with the Stars sztárja

Szőke Zsuzsit sokan a Dancing with the Starsból ismerhették meg. A csinos táncosnő a produkció legújabb évadában is feltűnt, ám sokáig nem jutottak, ugyanis párjával, PSG Oglival, azaz Papp Olivérrel együtt hamar kiesett a versenyből.

Hatalmasat villantott Szőke Zsuzsi (Fotó: TV2)

Ám ez nem jelentette a végállomást Szőke Zsuzsi számára, hiszen a kiesett táncosnő is helyet kapott a műsor további részeiben, a különböző extra produkciókban. Így volt ez most is, a csinos táncosnő a legutóbbi adásban szintén fellépett, egy nem akármilyen rózsaszín szettben, amely elég rövid volt ahhoz, hogy felül és alul is sokat mutasson magából a szőke szépség.

Úgy éreztem magam, mint egy Barbie

– írta a fotók mellé Szőke Zsuzsi.