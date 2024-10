Sokkoló: horrorbalesetben meghalt a valóságshow-sztár

Borzalmas tragédia történt: 34 éves korában életét vesztette Sarah Danser, a Csupasz túlélők című reality sztárja.

34 éves korában életét vesztette a valóságshow-sztár – Fotó: Pexels

A nő egy parkoló autóban ült, amikor a hétvégén a hawaii Kahalában egy férfi a kocsijával belehajtott a járművükbe. Testvére, Jane „varázslatosnak” nevezte őt. Sarah-t kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni, kedden belehalt a sérüléseibe.

A helyi média szerint egy 59 éves férfi haladt kelet felé Kahalában, amikor elvesztette uralmát a járműve felett, és összeütközött a parkoló autóval, amelyben Sarah ült. A rendőrség szerint bár a nagy sebesség is szerepet játszott a tragédiában, nem volt jele annak, hogy a balesetet elkövető drog vagy alkohol hatása alatt állt volna.

Varázslatos. Sarah-nak volt egy pozitív energiája, ami betöltötte a teret, ahol volt

– mesélte Jane.

Sarah apja, Dan, aki nem sokkal lánya halála előtt érkezett a kórházba, a következőket mondta:

„Láttam, hogy mekkora változást hozott mások életébe. Egyszer megmentette az életemet, amikor Indonéziában búvárkodtam.”

A nő rokonai elárulták, Sarah kétszer is túlélte a mellrákot. Először 2017-ben szerepelt a Csupasz túlélőkben, és csak egy évvel később tért vissza a produkcióba, amelyben minden évad szereplője részt vett. Éppen tavaly tűnt fel Sarah a The CW csatornán sugárzott Fight to Survive című műsorban, amelyben 17 versenyző küzdött 250 ezer dollárért (több mint 93 millió forint), miközben 25 napon át kellett túlélniük egy távoli szigeten.

Az eredetileg Coloradóból származó nő mintegy 12 évet Hawaiin töltött, nemcsak televíziós személyiségként volt ismert, hanem búvármesterként, hajóskapitányként is. Legutóbb az Island Divers Hawaii-nál dolgozott, akik most egyeztetnek a családdal, hogy egy óceáni emlékhelyet hozzanak létre a tiszteletére – írja a Mirror.