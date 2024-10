Harry herceg meglepő dolgot tett, videó készült a vakmerőségéről

Amióta Harry herceg és a felesége, Meghan Markle 2020-ban hátat fordítottak a brit királyi családnak, azóta fekete bárányként tekintenek rájuk a birodalomban. Nem segített a haragos családi viszonyon az sem, hogy Harry írt egy botránykönyvet, amiben olyan dolgokat osztott meg a világgal, amiket addig senki sem tudott rajta kívül.

Harry herceg / Fotó: AFP / AFP

Harry herceg Amerikába költözött a szerelmével, azóta pedig csak ritkán járt az Egyesült Királyságban. Még édesapja, III. Károly király betegsége sem volt elég ahhoz, hogy elsimítsa a dolgokat, ennek tudatában pedig elég aggasztó a helyzet – ráadásul most kiderült, hogy Harry jobban hasonlít az édesapjára, mint hittük.

Harry hercegről egy meglepő videó került ki az internetre: a felvételen szörfözik Meghan Markle férje.

Úgy tűnik, hogy egy egészen veszélyes hobbinak hódol most Harry herceg, aki ebben nagyon hasonlít III. Károly királyra, ugyanis a Life.hu írja, hogy az uralkodó állítólag szintén rendszeresen szörfözött fiatalon – ez pedig akár békítő, közös téma is lehetne most, hogy ennyire eltávolodtak egymástól.

Itt lehet megtekinteni a videót: