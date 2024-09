Terapeutát keres Lewis Hamilton: éveken át küzdött depresszióval

A csillogás, luxus és hírnév világában élve az emberek nem gondolnák, hogy a világsztároknak is vannak mentális gondjaik, mivel régen nem is volt divat beszélni róla. Mostanában azonban egyre többen és többen vállalják fel a nagyvilág előtt: depresszióval küzdenek. Nos, most a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton lett az, aki őszintén elárulta, nehezen küzdött meg mentális egészségügyi problémáival, amikor már egészen kiskora óta kísértik őt az állandó iskolai bántalmazások.

Éveken át küzdött depresszióval. Fotó: NurPhoto via AFP

A Mercedes versenyzője elárulta, már tinédzserként szembe kellett nézzen a depresszióval, amit főként az okozott számára, hogy rasszista bántalmazások áldozata lett a bőrszíne, szülei miatt. Erre jött rá a versenyzéssel járó stressz és az autósport kihívása:

A húszas éveimben volt néhány nehéz időszakom, bár végülis egész életemben szenvedtem a mentális egészségemmel, a depresszióval. Először talán 13 évesen. Az autósporttal járó állandó nyomás és az iskolai bántalmazások hatással voltak rám

- jelentette ki Hamilton hozzátéve, hogy ráadásul azt sem tudta, kihez fordulhatna a problémájával.

Ezen gondjai ráadásul a mai napig nem szűntek meg. 2020-ban a pandémia során minden nap hajnali ötkor kelt, hogy meditáljon, majd fusson egyet, hogy megnyugtassa magát, leállítsa gondolatait. Szerette volna megérteni önmagát, az érzéseit, megérteni, mit tehetne azért hogy jobban legyen - írja a DailyStar.

Az egyik ilyen egy terapeuta volt, ám az nem igazán vállt be számára: