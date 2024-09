Szabó Erika és a testvére, József: „Sosem veszekedtünk”

A színésznőnek nagyon jó a kapcsolata a testvérével. A korábbi vállalkozásuk után Szabó Erika és testvére, József közösen alkotnak, ugyanis rég elfelejtett recepteket mutatnak be az internet népének All You Can Eat címmel.

Szabó Erika: „Heti rendszerességgel összejárunk a családdal” (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Szabó Erika új közös vállalkozásba kezd öccsével

„Mindketten nagyon szeretünk főzni. Heti rendszerességgel összejárunk a családdal, nálunk közös program a konyhában való sertepertélés, így adta magát a tevékenység. Rengeteg régi, elfeledett receptje van a magyar konyhának” – kezdte József a hot! magazinnak.

A Szabó család igazán összetartó volt, mindig szakítottak időt arra, hogy hetente legalább egyszer egy asztalhoz üljenek, és minőségi időt töltsenek együtt.

A főzés szeretete a nagyszülőktől ered (Fotó: archív / hot magazin)

Szabó Erika gyermeke rengeteg változást hozott az életébe

„A családban sokáig hagyomány volt a közös vasárnapi ebéd. Édesapánknak olyan munkája volt, hogy csak hétvégén volt otthon, így mindig összegyűltünk a mamánál. Szólt a Kossuth Rádió, mi pedig segítettünk neki a konyhában. Persze a mamánk is sokat hozzátett ahhoz, hogy ezzel szeretnénk most foglalkozni: rengeteg időt töltöttünk Jocival a mamánál, és mai napig gyakran látogatjuk, így megtanultuk ezt a fajta szeretetnyelvet, amit ő az étellel fejez ki. Még rétest is sütöttünk közösen! Szerencsés helyzetben voltunk, hiszen a mama és a szomszédja egy időben jártak főzni lagzikba, és mi is sokszor velük tartottunk, és mindenben segítettünk nekik” – tette hozzá a színésznő. Erika élete az elmúlt hónapokban inkább a kisfia körül forgott, most azonban újult erővel veti bele magát a munkáiba, amire a közös YouTube-csatorna tökéletes platform. Ez a közeg azonban merőben más, mint amit megszokott.

Különleges kapcsolatuk van a mamával (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

„Nagyon más ez, mint egy tévés produkció, hiszen itt nincs stáb, szerkesztők, hatalmas kamerák vagy olyasvalaki, aki eltakarítja utánunk a kupit. Minden munkakör nagyon erősen felértékelődik. Persze semmi különös elvárásunk nincs ezzel kapcsolatban, csak jól akarjuk érezni magunkat. Szerencsére jól kijövünk egymással a munkában is, sosem veszekedtünk szakmai apropóból” – mondta József.