Meglepő, mit árult el kislányáról Péter Szabó Szilvi

Péter Szabó Szilvi szeptember 9-én ünnepelte 42. születésnapját, az énekesnő úgy érzi, fantasztikus éve volt, hiszen szinte minden úgy alakult, ahogy szerette volna.

Péter Szabó Szilvi folyamatosan koncertezik, a Nox pörgős nyarat tudhat maga mögött (Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország)

Kislánya, Emma mindig nagyon lelkesen készül a születésnapra

„A mai nap hasonlóképp telik, mint az átlag napokon olyan szempontból, hogy Emma suliban van, de ha hazaér, nyilván lesz majd egy kis ünneplés is.”

Mindig készül ő is valami meglepetéssel, ilyenkor például ki szokta találni, hogy nem mehetek be a szobájába kopogás nélkül, mert “tanul”, aztán meg az apukáját hívja, mondván, hogy szeretné “felmondani a leckét”, így lep meg, annyira cuki. Nagyon szeretem a szülinapomat, ilyenkor mindig egy kicsit különlegesnek érzem magam.

- kezdi Szilvi.

Az énekesnő elárulta, hogy párjával nincsenek különleges terveik, rugalmasan állnak hozzá a születésnapokhoz, például ha hétvégére esik, akkor könnyebb jó programot csinálni, de mindig meglepik egymást valami aprósággal.

Mozgalmas nyár után még pörgősebb szezon következik

Szilvi nagyon készült az idei Budapest Parkos koncertjére, de mint mondja, jutott idő a pihenésre is, például augusztus elején megszöktek egy hétre Rodosz-ra, így újult erővel tért vissza.

„Ha az ember szereti, amit csinál, akkor a fizikai fáradtságon túl, mentálisan azért fel is tölti a munkája. Fantasztikus volt ez a nyár, most még hátra van két koncert a turnéból, utána pedig új dallal és klippel is érkezünk.”

Közben már készülünk a jövő év márciusi MVM Dome-os koncertünkre, ami egy hatalmas projekt, hiszen a NOX elmúlt 23 évének talán legnagyobb koncertshow-ját készülünk összerakni. Elképesztően élvezem a munkafolyamatot, nagyon jó dolog ötletelgetni és aztán szép sorban meg is valósítani mindent.

Szilviék sok évnyi kihagyás után tulajdonképpen ugyanott folytatták a Nox-szal, ahol abbahagyták. „Azt érzem, hogy soha nem voltunk ilyen erősek együtt, mint most vagyunk. Annyira jól összeforrott az egész csapat, itt közel ötven fő gyakorlatilag tényleg úgy működik, mint egy nagy család. Nagyon szeretünk együtt dolgozni, a színpadosoktól kezdve a technikusokon át a zenészekig és táncosokig mindenkivel. Ha egy-két hét kimarad, mert épp nincs koncert, akkor már hiányzunk egymásnak. Imádom azt is, hogy Tomival újra együtt dolgozhatok.”