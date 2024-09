Papadimitriu Athina felkészült az árvízre

Papadimitriu Athina otthona a dunai árvíz miatt újfent veszélyben van, ugyanis még kilenc hónappal a kazánház baleset után sincs kész teljesen a ház.

Papadimitriu Athina háza ártérben van, de a színésznő kellőképpen felkészült az árvíz veszélyre ( Fotó: Nagy Zoltán)

Egynapos munkával sikerült előkészülnie

A színésznő lapunknak adott interjújában elmesélte, hogy mi a helyzet a vízállással.

„Folyamatosan figyelnem kell a vízművet, hogy hol tart a víz, mert nekem nincs vezetékes vizem.

Valószínűleg nem fog áttörni a Duna, mert a gátakat megerősítették ezen a szakaszon és bízom benne, hogy az megfogja, de a talajvíz lehet, hogy fel fog jönni.

Volt már itt a szerelő, azt mondta, a vízművet ki kell majd venni, ha a vízszint eléri azt a vonalat, amit berajzolt nekem a falra, mert különben tönkremegy. Ezen kívül ki kellett tisztíttatni az emésztőt is, hogy az ne ázzon ki. ” A színésznő elárulta, hogy megnyugodott, mert már mindent felpakolt, amit csak lehetett.

Tegnap reggel fél 8-kor kezdtem el és éjfélkor hagytam abba, megállás nélkül pakoltam. Sokan nevetnek rajtam, hogy elég gyűjtögetős vagyok, mindent elteszek, »jó lesz az még valamire« alapon. Rengeteg nagy, vastag műanyag zsákom volt, így az összes bútornak bezsákoltam a lábazatát, gyakorlatilag »felzokniztam” mindent«.

Papadimitriu Athina mindig is szeretett újrahasznosítani

Athina elmesélte, hogy az állandó gyűjtögetés mindig is közel állt hozzá. „Még a nagy kutyakonzerves dobozokat is eltettem mindig. És nem azért, mert korral jár, vagy spórolni akartam.

Be tudnék menni a boltba és tudnék venni vázát, de mindig imádtam alkotni, újrahasznosítani, a semmiből csodákat csinálni. Nekem a márka soha nem volt fontos.

Egy egyszerű konzervdobozból ezerféle dolgot lehet készíteni. A kutyakonzerves dobozokat például szögeknek, gomboknak tettem el, nemrég még gondolkodtam is, hogy ennyi talán már nekem se fog kelleni, de aztán az élet meghozta a maga válaszát: ezekben most víz van, mondta a vízműves, hogy gyűjtsek vizet, mert nem lesz vizem. Kuti vizem van, amit szándékosan nem mérettem be, mert szeretem hazahordani a vizet, így legalább minden cseppjét jobban meg tudom becsülni.”