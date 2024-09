Palvin Barbi férje a megcsalásról beszélt: „Nincsenek rossz emberek, de jó emberek sem”

A hétvégén tartották a Pest megyei Turán Dylan Sprouse új filmjének, a The Duel-nek a hazai díszbemutatóját. A vörös szőnyeges eseményen Palvin Barbara is megjelent, és férjével együtt kérdésekre is válaszolt.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse kaptak meglepő kérdéseket (Fotó: Szabolcs László)

„Morális szürke zóna”

A filmben Dylan karaktere elcsábítja legjobb barátja szerelmét, ezért a megbántott fiú egy klasszikus párbajra hívja ki őt. Ennek kapcsán kapott kérdéseket az újságíróktól a főszereplő, többek között azt, hogy mit gondol a megcsalásról.

Azért szeretem ezt a filmet, mert a probléma mindkét oldalával foglalkozik. Szerintem mindenkinek vannak olyan barátai, akik ízléstelen dolgokat követnek el. A jó hír, hogy ebben a filmben nincsenek rossz emberek, de jó emberek sem. Ez egy morális szürke zóna. A filmben mindenki ugyanakkora szemétláda

– válaszolta erre produceri minőségében.

A Bors az eseményről szóló tudósításában idézi a színészt egy 2017-es botrány kapcsán, amikor azzal vádolták, hogy megcsalta akkori barátnőjét. Akkor kísértetiesen hasonlóan fogalmazott a saját életével kapcsolatban:

[...] Az igazságnak mindig két oldala van, és mindkét oldalnak vannak bizonyos motivációi […]

Palvin Barbara és a toxikus maszkulinitás

A filmek világa arra is jó, hogy az alkotók feldolgozhassák saját életük sarkalatos történéseit. Hogy ebben az esetben ez történt volna, azt a készítők nem hozták nyilvánosságra. Az viszont biztos, hogy előkerül a műben még egy kényes téma, a toxikus maszkulinitás. Ez az a fogalom, amikor a férfiak a klasszikus szerepbe túlzottan előtérbe helyezik, és „túl férfiasan” viselkednek, ami sem környezetüknek, sem saját maguknak nem válik hasznára. Például, hogy igent mondanak, ha valódi fegyverrel történő párbajra hívják ki őket a 2020-as évek közepén az Egyesült Államokban.

A világhírű modellnek megvan a véleménye erről a jelenségről, legalábbis, amit a vásznon láthatunk belőle.

Szerintem a film nagyon jól kifigurázza ezt az egészet, úgyhogy inkább viccesnek tartom, mint sértőnek

– árulta el Palvin Barbi.