Király Linda vallomása: „Az utóbbi pár hét hullámvasút volt…”

Király Linda volt a Sztárban Sztár All Stars harmadik élő show-jának egyik kiesője, ami bizonyára némi csalódást okozott az énekesnőnek, hiszen úgy tűnt, mostanság minden sikerül neki. Ennek ellenére nem búslakodik, hiszen, mint mindig, most is maga a zene az, ami örömet okoz neki. Király Linda Insta-oldalán mesélt erről a rajongóinak.

Király Linda Sztárban Sztárból való kiesése után sem bánkódik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Linda számára igazi érzelmi kavalkád volt az elmúlt időszak.

Az utóbbi pár hét hullámvasút volt, tele sok izgalommal. Néha fent, néha lent, de ami nem változik, az az, amiért elkezdtem zenélni. Hogy valamit adjak, egy érzést, szeretetet, vagy egy mosolyt tudjak csalni az arcotokra, ami talán egy pillanatig is ki tud zökkenteni a mindennapokból. Végtelenül hálás vagyok, hogy ennyi levelet, kedvességet és támogatást kapok tőletek. Isteni volt a ma esti koncert is. Köszönöm, hogy vagytok!

– írta a Sztárban Sztár 2024-es évada kapcsán készült fotókhoz az énekesnő.

Király Linda 23 évet várt az igazira

Az énekesnő az elmúlt hónapokban szinte úszik a boldogságban, így nem csoda, hogy a kiesés sem tudta letörni. Idén nyáron derült ki ugyanis, hogy Linda sok év szingliség után újra kapcsolatban van, nem is akárkivel, egy régi szerelmével, Simonnal, akivel Király Linda régen, a szakítás óta eltelt 23 évben is jóban volt, és mindennap beszéltek egymással. Ráadásul a férfi a két évtizedes várakozás után most nem csak iderepült hozzá Magyarországra, de még a nyelvet is elkezdte tanulni miatta. Ha mindez nem lenne elég ok a boldogságra, még az énekesnő karrierje is szárnyal, hiszen Las Vegasban kapott lehetőséget fellépni.