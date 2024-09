Sztárkavalkád: így indult a 7. Budapesti Klasszikus Film Maraton – Galéria

Kedden rendezte meg a megnyitó eseményét a 7. Budapesti Klasszikus Film Maraton rendezvényét, ahol hazai- és nemzetközi filmeket láthat a nagyérdemű. A hat nap alatt többek között Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Szent István téren, és a Toldi moziban is több klasszikus film felújított változatát láthatják az érdeklődők.

Uránia Nemzeti Filmszínház lesz az egyik helyszíne a Budapesti Klasszikus Film Maratonnak (Fotó: Kállai Márton)

A megnyitónak ismételten az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthon, ahol több hazai színész és rendező lépett a vörös szőnyegre. A rendezvény díszvendége Costa-Gavras, az Oscar-díjas francia filmrendező volt, aki személyesen mutatta be az Arany Medve-díjas filmjét, a Zenedobozt. A görög származású francia filmrendező mellett rengeteg sztár is tiszteletét tette, többek között a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Eszenyi Enikő, Trokán Anna, Schell Judit vagy Szabó Simon és párja, Balogh Edina is.

Costa-Gavras, Szabó István, Káel Csaba, Ráduly György nyitotta meg a 7. Budapesti Klasszikus Film Maraton hetét (Fotó: NFi)

A Budapesti Klasszikus Film Maraton céljának tartják a filmörökség ápolását

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke elmondta, hogy több mint száz filmet nézhetnek meg majd a mozirajongók. A filmtörténet legcsodálatosabb alkotásaiból látható válogatás az elkövetkező napokban nagy vásznon, hozzátéve: többségüket kiváló minőségben felújítva mutatják be.

A filmintézetnél kincsként tekintünk filmörökségünkre, ezért kiemelt küldetésünk, hogy ezeket a kincseket, az elmúlt 123 év magyar filmanyagát feltárjuk, felújítsuk, megőrizzük és élménnyé tegyük a nagyközönség számár

– mondta a rendezvény megnyitóján.