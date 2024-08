Rá sem lehet ismerni! Így néz ki 36 évesen a Harry Potter-filmek sztárja – Galéria

A Harry Potter-filmek Ronja, Rupert Grint most ünneplte a születésnapját és bár a rajongók számára mindig a filmbeli kisfiú marad, de valójában ma már 36 éves. Sőt, az utolsó film premierje óta is eltelt 13 év. Rupert nemcsak felnőtt férfi lett ez alatt az idő alatt, de édesapa is. Most pedig fotókon meg is mutatjuk mennyit változott.

Ma 36 éves a Harry Potter-filmek sztárja, Rupert Grint Fotó: KPA Honorar & Belege

Bár a szemfüles rajongók elcsíphették néhány szerepben az elmúlt években, de a színész azóta sem tudott túlnőni a Harry Potter-filmeken, persze nehéz is lenne. Míg kollégája, Daniel Radcliffe valamivel eredményesebb volt ebből a szempontból, de kilépni a varázslóvilágbeli karakterük árnyékából igazán csak Emma Watsonnak sikerült. Grint persze nem adja fel, és továbbra is a filmes szakmában tevékenykedik, legutóbbi filmje, a Kopogás a kunyhóban 2023-ban jelent meg. Ez előtt a mozi előtt ugyan 8 évre eltűnt a vászonról és sokan azt hitték visszavonult.

A Harry Potter színésze a magánéletben sikeresebb

Bár Rupert karrierje nem a legideálisabban alakult, a magánélete annál inkább. 2011-ben még a sorozat utolsó részének megjelenésekor rátalált a szerelem, bár nem Emma Watson személyében, ahogyan sok rajongó remélte. A színész élettársa viszont szintén egy brit színésznő, Georgia Groome, akivel már 13 éve alkotnak egy párt. Ugyan a két színész eddig még nem házasodott össze, de mégis van valami, ami örökre összeköti őket, hiszen 2020-ban megszületett első közös gyermekük. Az édes szőke kislányt a Wednesday G. Grint névre keresztelték.