Rácz Jenő felesége élete mélypontjáról vallott

A szívén viseli Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra követői életét. Rengeteg életmódi tippet, receptet és tanácsot ad nekik, mindenképpen segíteni szeretne nekik a mindennapi gondjaikban. Emellett szívesen válaszol a saját életével kapcsolatos kérdésekre is.

Rácz Jenő és Dóri megosztják egymás között a szigorúságot (Fotó: Szabolcs László)

Egyszer Dóri a szigorú, máskor Rácz Jenő

Dóri rendszeresen ad lehetőséget a követőinek arra, hogy kérdéseket tegyenek fel neki, amiket a 24 óráig elérhető Instargram-történetében válaszol meg. Így derült ki például az is, hogy az adott helyzettől függ az, hogy ő vagy Jenő a szigorúbb szülő, és az is, hogy a gyermekük, Kamilla az első tíz hónapjában egyszer sem aludta át az éjszakákat. Majd miután Dóri akupunktúrás kezelésen vett részt, ez a probléma megoldódott. Az édesanya meg is lepődött azon, hogy mennyire össze van kötve a kisbabájával.

Rengetegszer merül fel Dóri követőiben az a kérdés is, hogyan lett az édesanyának ilyen erős önbizalma. Dóri úgy döntött, hogy ezt a kérdést egy videóban válaszolja meg.

Mikor gimnazista voltam, talán akkor volt a mélypont, amikor a legrosszabbul éreztem magam a bőrömben.

„Aztán kitaláltam, milyen lenne az a lány, a Mindent Bele Dorejj, akire büszke lennék. Hogy néz ki, milyen sportot űz, milyen a kapcsolata a barátaival, hogy lép be egy szobába, hogy éri el a céljait, mennyire veszi magára, ha valaki sértegeti. Elképzeltem egy olyan verziót saját magamról, aki bátor, aki ki mer állni értem. Az elején ez csak egy elképzelés volt a fejemben. És amikor döntés előtt álltam, például hogy felkeljek-e korábban, hogy edzeni tudjak, vagy benyomjam-e a szundit, akkor elképzeltem, hogy mit tenne Mindent Bele Dorejj. Eleinte még nem mindig tettem meg azt, amit ő, de már ez a gondolatmenet fontos volt. Aztán ezek a gondolatok szépen lassan tettek lettek, mára pedig elmondhatom, hogy legalább 90%-ban úgy élek, mint Mindent Bele Dorejj” – magyarázta Dóri.