Kellemetlen dolog történt az Exatlon szépséges sztárjával, senki se lett volna a helyében

Tóth Janka, az Exatlon vívó sztárja idegesítő helyzetbe került Belgiumban, pontosabban a brüsszeli reptéren, ahonnan 12 órás késést elkönyvelve tudott csak hazajutni, mert ismeretlen okokból nem indult el a gépe.

Tóth Janka gépe 12 órát késett (Fotó: Makovics Kornél)

„Belgiumból akartunk haza repülni, de mivel már halálra untuk magunkat a rossz időjárás miatt, ezért kimentünk két-három órával korábban a reptérre, ahol azzal szembesültünk, hogy kicsivel több mint két órás késésre lehet számítani a járat indulásban” – kezdte a Metropolnak az egykori vívó, aki addig várt a reptéren, amíg ki nem üresedett szinte teljesen.

„Addig vártunk, míg szinte teljesen kiüresedett a reptér, majd a kapunál közölték velünk, hogy átrakták a gép indulását másnap 10-re. A Wizz Air applikációjában kéne ilyenkor, hogy kapjon az ember vásárlási utalványt, hogy tudjon az ember enni-inni, de szemetek voltak és nem kaptunk, mert azt mutatta a rendszer, hogy a repcsi felszállt és sikeresen célba is ért. Azért egy reptéri szálláson elhelyeztek minket” – mondta Janka, aki ezek után is számlálhatott még várakozással töltött órákat.

Még a 10 órási indulás is késleltetve lett utána fél egyre

– jegyezte meg a már bíróként tevékenykedő sportoló, akinek még több mint két órát kellett várnia másnap is az indulásra.

Janka az Exatlon egyik közönségkedvence volt (Fotó: TV2)

Nem ért időben haza

Janka elmondta, nagyon macerás a kompenzációs folyamat, pedig elég nagy fejtörést okozott neki az, hogy egy nappal később tudott csak hazajutni.

„Hétfőn kellett volna, hogy hazaérjünk, de így csak keddre értünk haza. Én csak aludni tudtam, meg egy edzést tartani, majd utána indulnom is kellett vissza a reptérre, mert már most is Varsóban vagyok egy versenyen bírálni” – szögezte le az egykori vívó, aki vívó bíróként rengeteget dolgozik.

Tóth Janka sokat utazik

Az egykori vívó jelenleg is a sportága világában dolgozik sőt, egy igazán elismert vívó bíró, ami miatt rengeteget utazik, de ennek van hátulütője is.

„Vívó szezonban van, hogy hetente többször repülök, talán ezért van, hogy egyáltalán nincs kedvem repülős nyaralásra menni a barátaimmal nyáron” – jegyezte meg az exatlonos, aki elújságolta azt is, hogy a párizsi Paralimpián is lesz szerepe, mint bíró.