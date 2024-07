Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak az anyukák: ennyibe kerül Tóth Gabi és Papp Máté Bence nyári tábora

Végre itt a vakáció! A gyerekek semminek nem örülhetnek jobban annál, mint hogy 2 és fél hónapon keresztül nem kell iskolába menniük, és egész nap a hobbijaiknak élhetnek. Ugye emlékszünk még mi is azokra a hosszú, végeláthatatlan nyári napokra a gyerekkorunkból? A nyári szünet olyan hosszan csillogott, mintha bizony egy egész élet lett volna! És bizony gyerekként egy egész életnyi programot, élményt tudtunk belesűríteni. Nem kellettek drága belépők, egyszerűen a barátainkkal múlattuk az időt, és mindig találtunk magunknak valamilyen kalandot. Gyerekként tehát nagyszerű élmény a nyári szünet, a szülőknek azonban képes sok fejfájást okozni. A legfontosabb kérdés például, hogy ki vigyázzon a gyerekre. A szülők ugyanis dolgoznak, és nem hagyhatják felügyelet nélkül a kicsiket. Sokan erre az időszakra tartogatják a szabit, mások a nagymamák gondjaira bízzák őket. Sokszor azonban ez nem elegendő. Ilyenkor jönnek képbe a nyári táborok.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence tábort indít

Tóth Gabi is édesanya, éppen ezért tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen nehézségekkel küzdenek meg a szülők. Az is ismeretes Gabiról, hogy szívén viseli a közügyeket. Néhány éve úgy döntött, hogy a hagyományőrzést fogja képviselni, éppen ezért a fellépésein, tévés szereplésein is népies utalású ruhákban szokott megjelenni, és a zenéi is magyar motívumokat tartalmaznak. Gabi azonban szeretne minél több emberre hatással lenni, ezért úgy döntött, hogy immáron gyermekekkel is foglalkozni fog. A magyarság mellett a zene és a ritmus az, amit tovább szeretne örökíteni a következő nemzedéknek, éppen ezért nyári tábort indít szerelmével.