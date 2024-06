Tóth Gabi egy életre elhallgattatta azokat, akik tehetségtelennek tartják őt

Tóth Gabi az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, de még így is képesek betámadni a hangját a rosszakarói. A híresség az utóbbi években rengeteg támadást kapott ilyen-olyan indokokkal, legutóbb például azért kapott gyűlöletcunamit, mert elváltak Krausz Gáborral és összejött a Fricska táncegyüttesből ismert Papp Máté Bencével – akivel azóta is boldogok együtt.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

Tóth Gabi most kirakott magáról két olyan videót, ami jó eséllyel örökre elhallgattatja azokat, akik bármikor is tehetségtelennek nevezték őt, vagy kritizálták a hangját, ugyanis olyan fantasztikusan énekel el két egyáltalán nem könnyű dalt, hogy a kommentek alapján többen is beleremegtek az előadásába.

Fantasztikus hangod van..az ilyen videókat odatenném a téged szapulóknak,akik azt irják nem tudsz énekelni❤️ A zene gyógyír. Elég, ha hallasz énekelni valakit és a lelkét is megismered. Köszönöm szépen az élményt Gabi.❤️ ❤️ Gratulálok Gabi , brutális hangod van Sosem kommenteltem neked és nem is tartozik ez a zenei irányzat a kedvenceim közé ,de az előadásod a hangod megborzongtatott ,pozitív értelemben .Köszönöm .🖤 Mondhat bárki bármit, a tehetséged vitathatatlan❣️❤️👏 👏👏👏👏❤️❤️❤️ Bravoooo! Gyönyörű!! Csak úgy szárnyal a hangod Gabi ❤️Imádom hallgatni amikor énekelsz

– írták a kommentelők.

Itt lehet megnézni Tóth Gabi mindenkit lehengerlő produkcióit: