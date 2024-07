Kiderült: ezt ígérte Shannen Doherty a halála előtt, egészen hátborzongató

Július 13-án, hosszan tartó, súlyos betegség után életét veszítette Shannen Doherty, a Bűbájos boszorkák sztárja. Lapunk korábban beszámolt róla, hogy negyedik stádiumú rákos megbetegedéssel küzdött éveken keresztül a színésznő, és halála előtt egy évvel jelentette be, hogy több mint tíz év után elválik a hűtlen és zsugori férjétől. Utolsó kívánsága szerint egyedülálló nőként akarta itthagyni a világot, és ez sikerült neki, hivatalosan is elvált a férjétől a halála előtt. Most pedig kiderült, hogy Doherty az egyik kedvenc kollégájának tett egy túlvilági ígéretet is.

A Life.hu számolt be róla, hogy halála előtt a színésznő megígérte a Bűbájos boszorkák másik sztárjának, Holly Marie Combsnak, hogy szellemként fogja kísérteni őt egész életében. A színésznő most arról írt az Instagram-oldalán, hogy jelenleg arra vár, hogy mikor jelenik már meg előtte Doherty kísértete, hogy végre újra találkozhassanak.

Egy hét telt el, és úgy érzem, mintha már örökké tartana

– írta a színész egy Doherty fotóiból készült videómontázs mellé.

Egész nap egy bizonyos képet kerestem, és szinte mindent megtaláltam, kivéve ezt az egyet

– árulta el Combs.

Shannen megígérte, hogy kísérteni fog, de először azt hittem, hogy eleinte másokkal lesz elfoglalva. Biztos vagyok benne, hogy akkor és ott bukkan fel, amikor és ahol a legkevésbé számítok rá. Az én sziklám. 10:18.

– zárta sorait Shannen kedvenc kolléganője.