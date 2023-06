Kiújult a rák a TV2 sztárjának agyában: öt évet jósolnak neki az orvosok

Elég nehéz idők járnak Shannen Doherty-re: a Bűbájos boszorkák sztárja 2020-ban jelentette be, hogy kiújult rákbetegsége, ami már a negyedik stádiumban van, ezért öt évet jósolnak neki az orvosok. Idén áprilisban pedig az is kiderült, hogy több mint tíz év házasság után válik férjétől.

Nehéz időszakot él meg a Bűbábos boszorkák sztárja Fotó: JASON KEMPIN

A Beverly Hills 90210 színésznője most pedig újabb szomorú hírről számolt be az Instagram-oldalán, miszerint egy CT-vizsgálat során áttéteket találtak az agyában is. Doherty két videót is megosztott közösségi oldalán: az első felvételből az derül ki, hogyan néz ki a maszk felhelyezése, amit akkor kell viselni, amikor az ember agyi sugárkezelést kap. A videón emellett az is jól látható, hogy a színésznő arcán egy könnycsepp is végiggurul, majd a végig a könnyeivel küszködik.

Január 12-én megtörtént az első sugárkezelés. A félelmem nyilvánvaló. Rendkívül klausztrofóbiás vagyok, és sok minden történt az életemben

– írta második bejegyzésében a Doherty, aki hozzátette, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért nagyszerű orvosai vannak, azonban még ennek ellenére is megnehezíti a dolgát a küzdelemben a félelem. A sugárkezelés közben készült felvételt ide kattintva lehet megnézni.

Az 52 éves színésznőnél először 2015 márciusában diagnosztizálták mellrákkal, ekkor eltávolították a mellét, és kemoterápiát is kapott. 2020-ban sajnos azonban kiújult a betegsége: négyes stádiumú mellrákja van, ez okozta a másodlagos daganatokat is az agyában – írja a Daily Mail.