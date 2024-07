Rúzsa Magdi komoly döntést hozott gyermekeiről

Rúzsa Magdinál nem volt boldogabb ember 2020 februárjában, amikor világra hozta a hármasikreit, Lujzát, Kevét és Zalánt. Az énekesnő legszívesebben világgá kűrtölte volna az örömét, mégis csak a szűk családi körnek küldték meg az első fotókat. Okkal. Az internet világa sajnos gonosz hely, az ott megosztott képeket nem kezeli mindenki jószándékkal, így kiemelten fontos, hogy a gyermekek védelmében a szülők felelősségteljesen kezeljék a családi képeket. Magyarul: ne mutogassák boldog-boldogtalannak a privát fotókat.

Rúzsa Magdi megtartja magának a privát életét (Fotó: mtva /Kaszner-Nikolett)

A gyerekekről semmit!

Az énekesnő már a terhessége alatt elhatározta, hogyha megszületnek a kicsik, őket csak nagyon korlátozottan fogja megmutatni a világnak – bármennyire is érzi néha késztetést –, az ikrek arcát csak az ismerősök láthatják, a kíváncsiskodók legnagyobb bánatára. Magdi természetesen nem úri hóbortból döntött így: ő is egyetért azokkal a hírességekkel, akik szerint a kiskorúaknak is vannak személyiségi jogaik, melyeket a szülőknek tiszteletben kell tartaniuk. A gyerekek ugyanis nincsenek döntéshozó helyzetben, hogy akarják-e, hogy megmutassák őket a nagyközönségnek, vagy sem.

Egyetértenek vele

Míg az első hírességek, akik kitakarták a gyerekeik arcát, kaptak hideget-meleget a kommentelőktől, nagyképűnek nevezték őket és sztárallűrnek vélték a viselkedést, ma már egyre többen támogatják azokat a szülőket, akik ilyen módon igyekeznek védeni az utódaik jogait. Rúzsa Magdi gyermekes fotói alatt is egyre többen nyilvánulnak meg ebben a témában: az énekesnő követői szerint Magdi jó döntést hozott, ami támogatandó és a civil szülők is nyugodtan példát vehetnének róla.