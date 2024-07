Palik Laci megméretettet, de százezernél megállt

Palik Laci nem tagadja, van benne némi izgalom, hiszen olyan elődök után veszi át a tévétörténelem legizgalmasabb kvízshow-jának műsorvezetői posztját, mint Vágó István, Fábri Sándor, Friderikusz Sándor, vagy éppen Gundel Takács Gábor. Ennél fogva az izgalma természetes és érthető. A műsorvezető erről is beszélt a Palikék világa by Manna YouTube csatornán, ahol kollégája Wágner Tomi nem csak interjút készített vele a téma kapcsán, de még egy ravasz csapdát is állított Paliknak.

Palik Laci tudását tesztelte a Legyen ön is milliomos! kreatív producere (Fotó: YouTube)

Gasztronómiai kérdésekkel indult a teszt

A megújuló Legyen ön is milliomos! kreatív producerének felkért fiatal tévés ugyanis letesztelte Palik Laci tudását a sikerműsor telefonra is letölthető verziójával, így kiderült, hogy a műsorvezető hiteles lesz–e a tudás alapú játékban. Laci az első akadályt szinte már flegmán vette, hiszen csípőből vágta rá, hogy a hangvilla az az eszköz, ami nem való a konyhába. Ezután a program maradt a gasztronómia világában, így a „játékosnak” azt kellett megmondania, hogy a felsorolt cukrászsütemények közül melyiknek alapanyaga a karamell. Laci még itt is hezitálás nélkül jelölte meg a dobostortát, amivel már tízezer forintra nőtt a nyereményalapja.

Wágner Tomi első kérdésére még flegmán vágta rá a választ az újdonsült kvízmester (Fotó: YouTube)

Palik Laci tudja és tudja és tudja…

Az első elakadás a harmadik kérdésnél jelentkezett. Az applikáció ugyanis arra volt kíváncsi, hogy a felsorolt égitestek közül, melyik nem hold. Palik Laci hezitálása feltehetően csak az indokolatlan izgulásának volt betudható, hiszen elég egyértelmű volt, hogy az A jelű válasz lesz a helyes, vagyis a Föld. Végül persze behúzta a jó választ és ezzel növelte is a nyereményét. A negyedik kérdés Palik biológiatudását vette célba, de nem talált rést az ismeretein. Laci tudta, hogy a felsorolt növények közül csak a lencse tartozik a hüvelyesek közé. Ennél fogva el is jutottunk a garantált nyeremény szintjéig, vagyis következett a százezer forintos kérdés. A geometria senkinek sem a líblingje, így a két tévés szakember egyszerre rettent meg, amikor ki kellett választani, melyiket nevezzük teljes szögnek a felsoroltak közül. Laci itt nagyjából a szeresére bízta a bulit, de végül Wágner Tomi elbizonytalanítási kísérlete ellenére is bemondta a tutit. Palik Laci így elérte a garantált nyereményt és meg is állt.