Óriási álma teljesül Járai Máténak, testvére és felesége is szurkol neki

Minden embernek van egy bakancslistája, amiben olyan pontok szerepelnek, amire vágyik vagy látni szeretne, megtapasztalni. Járai Máté is rendelkezik egy ilyen felsorolással, amit könnyebben vagy kicsit nehezebben, de szeretne elérni. A színésznek az egyik ilyen álma, hogy teljesítse a Balaton-átúszást, amibe szombaton bele is veti magát.

Rendszeresen edz Járai Máté a Balaton-átúszásra – Fotó: Instagram/Járai Máté

„Mindig irigykedve néztem azokat az embereket, akik nekivágnak és teljesítik. A Balaton szerelmeseként én is szerettem volna egyszer megúszni a távot, és úgy döntöttem, hogy idén megteszem” – kezdte mosolyogva a Jászai Mari-díjas színész, aki elmondta, hogy komolyan készül a hétvégi megmérettetésre.

Sajnos egy sérülés megnehezítette a dolgát, mert kiment a bokája a medencében. Bár egy-egy mozdulatnál most is fáj neki, de a motivációja és kitartása sokkal erősebb.

Kitartó vagyok, ha valamit a fejembe veszek, akkor addig megyek, amíg nem sikerül. Sajnos korábban kiment a vízben a bokám, de a gyógytornászom elengedett, mert nem szeretném kihagyni. Persze be van kineziológiai tapasszal ragasztva. Nagyjából 3 órára saccolom az időmet, de nem is szeretném a legjobb időt úszni, csak teljesíteni a távot

– mesélte a Metropolnak Járai Máté, aki elmondta, hogy korábban is gyakran kilépett a komfortzónájából.

A színészt húga a vízre is elkíséri, felesége, Kíra pedig a célban fogja várni – Fotó: Csapó Balázs

Testvére kíséri, felesége pedig a célban várja Járai Mátét

Járai Máté saját bevallása szerint is a Balaton szerelmese, és már gyerekként is szívesen úszott a vízben, persze ez mit sem változott azóta.

„Most is szeretek ott úszni, ahová már csak nagyon kevés strandoló merészkedik ki. Szeretem azt a nyugalmat és a természet közelségét. Éppen ezért nem is félek annyira a nyílt víztől, mellette lesznek biztosító hajók, és egy nagyon jó közösségi élmény lesz. A húgom is velem tart, csak ő mellettem fog jönni a suposokkal, a feleségem pedig kint vár majd a célnál” – mondta lelkesen a színész, aki hozzátette, hogy egyik nagy álma fog ezzel valóra válni.