Itt a vége: Adele befejezi a dalszerzést

Adele a német ZDF-nek adott interjújában elárulta, más projektekben vesz majd részt és más kreatív dolgokra fókuszál majd.

Fotó: YouTube

„Egyáltalán nem tervezem, hogy új dalokat írjak. Szeretnék egy nagy szünetet tartani… Várok egy érzésre, hogy ha az jön, akkor majd tudom, hogy stúdióba kell vonulnom” – idéz Adele interjújából a People.

Adele elárulta, hogy nagyon vágyik egy filmszerepre.

Akinek a filmjében szerepelnék, nem áll még készen arra, hogy megírja forgatókönyvet. Ez az egyetlen szerep, amire vágyom. Azt hiszem, nagyon-nagyon-nagyon jó lennék benne

– tette hozzá.

A 36 éves énekesnő tavasszal beszélt arról, hogy kisfia mellé nagyon szeretne egy második gyereket is. Párjával, Rich Paullal 2021 óta van együtt, nemrég újíttatták fel 58 millió dolláros álomotthonukat, amely korábban Sylvester Stallone tulajdonában volt – és egy kislányt szeretnének. Adele kisfia, Angelo már 11 éves, akinek édesapja Simon Konecki. A pletykák szerint Paul és Adele lehet, titokban már össze is házasodtak, ugyanis az énekesnő többször is férjeként emlegette Richet – számolt be a life.hu.