Fedetlenül mutatta meg bájait Vasvári Vivien – Forró fotó

Vasvári Vivien tavaly ment feleségül szerelméhez, Bodnár Zsigmondhoz, közös kisfiuk, Colin, pedig ugyanebben az évben, szeptemberben jött a világra. A csinos influenszer ezzel háromgyermekes édesanya lett: előző kapcsolataiból egy lánya, Ariana, és egy fia, Edward született, a boldogsága pedig, a jelek szerint, teljesebb már nem is lehetne.

Fotó: Laszlo Sulyok

S jóllehet három gyönyörű gyermeknek adott életét, ám ez egyáltalán nem látszik meg rajta. Vasvári Vivien teste tökéletese, sőt még annál is több. Ezt bizonyítja legfrissebb fehérneműs fotója is, amin a lenge, átlátszó anyagnak köszönhetőn nem sok mindent bíz a képzeletnek. A szexi citromos fehérnemű szettet stílusosan egy citromfa társaságában mutatta be Vivien. Egy egészen biztos a fotó láttán, a férfiak valószínűleg nem tudnak máshova nézni Vivien dekoltázsáról, pedig a mosolya még varázslatosabb.