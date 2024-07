Köpni-nyelni nem tudnak a rajongók: újra együtt van Curtis és ex felesége, Krisztike

Curtis jelenleg Magyarország egyik legnépszerűbb zenésze. Slágereit milliók hallgatják, a koncertjegyek pedig pillanatok alatt elkelnek, szinte mindig teltház előtt lép fel. Nagyon sokan rajonganak érte, karrierje pedig a csúcson van. De néhány évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen messzire el tud jutni egyedül. Ugye emlékszünk még arra, hogy pár éve még alkohol- és drogproblémái miatt elvonóra járt, és hogy ez volt élete legnehezebb időszaka? Nos, az angyalok ekkor küldték neki szeretett kicsi fiát, Donit. Az akkori felesége mindenben támogatta, várta, hogy mellette talpra tudjon állni. És mikor Curtis valóban talpra is állt, sőt nemhogy túlélte a Majkával való szakmai szakítást, de még erősebb is lett utána, Kriszti még mindig mellette volt. Egy napon azonban - teljesen váratlanul - bejelentették, hogy válnak. Ez pedig az egész országot sokkolta.

Nagyon sokan szerették őket együtt

Curtis és Kriszti kapcsolata sokak számára példaértékű. Példaértékű volt már akkor is, amikor házasok voltak, hiszen egymással szemben mindig elképesztő tisztelettel és türelemmel viselkedtek, ám meglepő módon akkor váltak különösen példaértékűvé mindenki számára, amikor elváltak. Mérlegelték ugyanis, hogy a közös kisfiuk érdekében jó viszonyt kell ápolniuk, sőt a gyereknek arra is szüksége van, hogy olykor anyával és apával közös programokon vegyen részt. Azt szeretnék, hogy elvált szülő gyermekeként se szenvedjen semmiben hiányt, éppen ezért olykor hármasban csinálnak programokat. Volt úgy, hogy hármasban mentek Újpest meccsre szurkolni, most pedig hármasban voltak a Budapest Parkban bulizni.

Krisztike először más sztárokkal való közös képeket posztolt az Instán, később pedig feltette, ahogy Curtis felkapja Donit, és őt is a színpadra viszi, hogy a közönség őt is ünnepelhesse. Egy estére tehát újra együtt volt Curtis és Kriszti, ez pedig Doninak minden bizonnyal örök élmény lesz.