Rúzsa Magdit biztonsági őrök menekítették ki a rajongók gyűrűjéből

Két évtized után az énekesnő is visszatér a TV2 tehetségkutatójába és Papp Szabi, Marics Peti, Marsalkó Dávid és Caramel társaságában keresi majd a csiszolatlan gyémántokat. Rúzsa Magdi alig várja, hogy elkezdődjön a Megasztár és bízik benne, tud majd segíteni a versenyzőknek.

Rúzsa Magdi egy pillanat alatt sztár lett Fotó: Nándorfi Máté / MTI

Rúzsa Magdi elárulta, melyik gyereke követheti a pályán

Ki ne emlékezne a szerény, vajdasági lányra, aki már a válogatón akkorát énekelt, hogy leszakadt a plafon. Rúzsa Magdi alig tudta elhinni, hogy bekerült az élő show-kba és meg is tudta nyerni a Megasztárt. Sikere azóta is töretlen, háromgyermekes édesanyaként is megőrül érte a közönség.

„Még mindig hajt a vérem, egyszerűen engem így raktak össze – mondta a Tények Plusz kamerája előtt Rúzsa Magdi. – Az elmúlt időszakban jöttem rá, hogy nekem a színpadon levés, az egy töltekezés is. Meg közben sport is. Régebben egy-egy turnéra nagyon komoly felkészülésem volt, szinte élsportolói. De az elmúlt két év a gyerekek miatt azért nem így néz ki, de erőteljesen visszatértem a futáshoz. Mert igaz, hogy ép testben ép lélek!”

Az előadó azt is elárulta, hogy ő nem, de a gyerekek apukája szokott velük Rúzsa Magdi dalokat hallgatni. A büszke édesanya már azt is látja, hogy ki az a kicsik közül, aki érzékenyebb a hangokra, akiből talán szintén zenész lesz.

Mind a három gyermek nagyon más. Lujzi énekel, de Keve az, aki mindent visszaénekel, Zalán meg a jazz-t imádja. De az mindegyiken látszik, hogy szeretik a zenét. Én is rengeteg zenét hallgatok, kapják tőlünk folyamatosan, a környezetünkből is, bízom benne, hogy beépül majd!

2006-ban sztárrá avanzsált

A visszatérő Megasztár zsűritagja a műsor harmadik szériájában pillanatok alatt belopta magát a nézők, az ország szívébe. Szülőhelyén több száz fős tömeg várta, rocksztárként ünnepelték. Végül biztonsági őrök kísérték a templomba, ahol Istentiszteletet tartottak érte. Az élete azóta teljesen megváltozott és most visszatér sikerei gyökeréhez, csak zsűriként. Fontosnak tartja, hogy ne csak fiatalok jelentkezzenek.

„Az, hogy most én segíthetek másokat, nagyon-nagyon jó érzés. Hogy milyen ítész leszek, azt majd a szituáció hozza, mert minden hang, minden ember más. De az biztos, megpróbálok önazonos lenni. Az leszek, aki vagyok, őszinte!”