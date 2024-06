Kvíz: Mennyire vagy képben a Megasztár új zsűrijével?

Mindenki kedvenc műsora visszatér a képernyőre! A Megasztár munkálatai már javában zajlanak, nemrégiben pedig lehullott a lepel az új zsűriről is. Nem véletlen tehát, hogy az egész ország egy emberként őrült meg a frissített csapat láttán, hiszen feltűnik benne két korábbi megasztáros, Rúzsa Magdi és Molnár Ferenc Caramel személyében, de a fiatalabb generációnak is kedveztek Marics Petivel a ValMar-ból és Marsalkó Dáviddal a Halott Pénz formációból. Emellett a TV2 rezidens mókamestere, Papp Szabi is jelen lesz a zsűriben, aki a szakmaisága mellett igazi üde színfoltja lesz majd a műsornak.

Megújult zsűrivel tér vissza a Megasztár (Fotó: TV2)

Sok év után újra Megasztár

Mindegyik zsűri már önmagában is egy színes egyéniség egytől egyig, azonban vannak olyan témák, amiket lehet, hogy kevesen tudnak róluk.