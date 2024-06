Különleges elvonuláson vett részt a népszerű énekes: „Minden férfinak ajánlom”

Dajka Raul lassan egy évtizede robbant a köztudatba, karrierje azóta töretlen. Legalábbis kívülről így tűnik, ám ő maga sokat küzdött, dolgozott a sikerért. Beleásta magát az önfejlesztésbe, és egy különleges programon, úgynevezett férfielvonuláson is részt vett!

Dajka Raul nem tömeggyártásra utazik: értékeket akar átadni a hallgatóknak Fotó: @csanyipisti

Raul: „Nem célom a tömeggyártás”

Szinte havonta jelennek meg új dalai, dolgozott már Raul Nótár Maryvel, Pribelszki Norbival, Lil G-vel és számos más előadóval, nemrég pedig Fonogram-díjat is nyert. Emellett vállalkozásokat vezet és nem utolsósorban családapa is. Fia három-, lánya másfél éves.

„Fontos számomra a folyamatos fejlődés. Bár sok dalt készítek, nem célom a tömeggyártás. Szeretnék értéket adni a dalszövegeimen, számaimon keresztül. Éppen ezért sokat dolgozom az önfejlesztésen: podcasteket hallgatok, könyveket olvasok a témában, és éppen a napokban tértem vissza egy férfielvonulásról!” – árulta el a Metropolnak Raul, aki ki is fejtette, mit is jelent ez.

Raul esetében a zord külső érzelmes belsőt takar. Nem fél kimutatni érzéseit, sőt, tudatosan fejleszti magát ezen a téren is Fotó: @csanyipisti

„Minden férfinak ajánlom”

„Szerintem a magyar férfi társadalomnak a fél százaléka sem tudja, hogy ilyen létezik. A lényeg, hogy egy csapat, egymásnak idegen férfi elutazik egy szép tájra, ahol kevés a luxus és még kevesebb a térerő. Különböző foglalkozásokon veszünk részt, kezdve a családállítástól, önismereti feladatokon át, a meditációig bezárólag mindenféle feladat. Négy nap alatt annyit tanultam, mintha egy évig csak ezzel foglalkoztam volna. Tavaly is voltam már ilyenen, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is megyek” – fogadta meg Raul, aki nemcsak a szakmájában, hanem a családi életében is kamatoztatja az ott tanultakat.