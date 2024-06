Hoppá! Az egyik leghíresebb magyar szinkronhang szakmát váltana

Szabó Sipos Barnabás hangját aligha akad, aki ne ismerné. Azt azonban talán nem tudja mindenki, hogy nemrég vérnagykövet lett, és a színpad mellett másik szenvedélye a vászon. Na nem a mozi-, hanem a festővászon: néha úgy érzi, hogy ha tehetné, inkább az ecsetet választaná jelenlegi hivatása helyett.

Szabó Sipos Barnabás a Retro Rádióban, Abaházi Csabának mesélt vérről és festészetről (Fotó: Retro Rádió)

Vérnagykövet lett Szabó Sipos Barnabás

Az Abaházi Presszóban vendégeskedve Szabó Sipos Barnabás egészségügyi témákat boncolgatott… Nem meglepő, eredetileg orvosnak készült, később pedig a Vészhelyzet című sorozatban George Clooney karakterét, Ross dokit szinkronizálta.

Leszögezte, ő első sorban színpadi színész, a szinkronszerepe azonban akarva-akaratlanul összenőtt a nevével. Akárhogy is, ismertségét a jó ügy mellé állítva a véradást népszerűsíti: vérnagykövet lett!

„Ez egy szakmai feladat, előadóművészként, és egészségügyi tekintetben is. Fontos ügynek tartottam mindig is a véradást. Mondjuk mindig elájultam a fehér köpeny látványától is, most lehet edzeni erre” – viccelődött a színművész.

Szabó Sipos Barnabás a Retro Rádió műsorában arról is beszélt, hogy bár a színpadi létben találta meg a hivatását, egy időre ezt háttérbe szorítja. Egy másik szakma is nagyon kecsegtető számára. Ez pedig a festészet.

„Ez nem egy szakítás, nem egy sértettség. Ha úgy érzem, hogy szeretnék valamit eljátszani, nem csak megélhetési szempontból, akkor meg fogom találni a módját a visszatérésnek. De mindemellett foglalkozom képzőművészettel 35 éve. Festészettel. Festészeti csoportokat vezettem és vezetek, saját képeket is alkotok, kiállításokra hívnak” – mondta Abaházi műsorában.