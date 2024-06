Hatalmas örömhírt jelentett be Széphalmi Juliska

A sztáranyuka lassan egy éve egyedül neveli imádott kisfiát, Lacikát. Széphalmi Juliska még maga is fiatal, mégis igyekszik mindenhol tökéletesen helytállni. Úgy édesanyaként, mint táncművészként. S bár nagyon nehéz időszak van mögötte, büszke arra, hogy kisfia ebből szinte semmit nem vett észre.

Széphalmi Juliska fia miatti boldogságát Instagram-oldalán jelentette be (Fotó: RTL Klub)

Széphalmi Juliska ragyog a boldogságtól

A gyönyörű táncosnő élete egyik legnehezebb időszakán van túl. Ugyanis hiába lett újra szerelmes a válása után, mert csúnya vége lett újabb kapcsolatának is a szintén táncos párjával. Széphalmi Juliska párja ugyanis a közös, hármas nyaralásuk után ugyanis egyszerűen közölte: nem akarja más gyerekét nevelni. A teljesen lesokkolódott sztáranyuka olyan szinten megsérült lelkileg, hogy pszichológus segítségét kérte. Nem akarta ugyanis, hogy Lacika bármit is észrevegyen a gondjaiból, hogy hatással legyen az ő kis életére is. Főleg, hogy tavaly szeptemberben a kisfiú megkezdte az iskolát.

„Most pedig egy új fejezet kezdődik az életünkben, amihez az eddigiekhez képest teljesen másképp kell alkalmazkodni. Az egész család ritmusa megváltozik” – mesélte akkor a Borsnak, majd folytatta:

Izgulok, legfőképpen Lacikáért, hogyan fogja venni az akadályokat. Úgy gondolom, gyerekfüggő, de arra biztatom, hogy ez egy jó dolog lesz az életében.

„Én is szerettem iskolába járni, rengeteg élményt, emléket őrzök abból az időből. Ő még nem tudja, hogy mire számítson. A játszótéren nagyon sok vele egykorú gyermek van, ott többször hallotta, hogy az iskola nem jó. Ezért eddig nem várta, viszont ez is megfordult, mert együtt szereztük be az iskolához szükséges eszközöket, tárgyakat, és nagyon élvezte.”

Azóta pedig már el is repült egy év, a büszke édesanya erről posztolt.

Elképesztő, milyen gyorsan telik az idő. Csak úgy kapkodom a fejem, ennyi volt az első osztály? Szerintem az elsősöknek van kihívás bőven a sulikezdés miatt, de Lacika nagyon ügyesen helytállt, és én pedig egy nagyon-nagyon büszke anyukája vagyok!

– írta Széphalmi Juliska az Instagram-posztjában.