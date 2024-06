Erős próbatételt állt ki Caramel és felesége kapcsolata

Caramel és Szilvi megtalálták a boldogságot egymás oldalán, jóllehet, ki is érdemelték, az énekes ugyanis most elárulta, hogy házukra karrierje eleje óta gyűjtött.

Caramel és felesége nagyon boldogok egymással (Fotó: Bánkúti Sándor)

A kapcsolat próbája

Caramel és családja élete mérföldkőhöz érkezett, végre beköltözhettek álmaik otthonába.

Azt mondják, hogy egy építkezés a kapcsolat próbája és én azt hiszem, hogy mi elég jól szerepeltünk. Semmilyen feszültség nem volt közöttünk a feleségemmel emiatt.

Mi annyira vágytunk már rá, hogy legyen egy olyan otthonunk, aminek saját kertje van, ahová ki tudjuk vinni a gyerekeket. Nagyon régóta gyűjtöttünk erre a házra, én húsz éve és amióta együtt vagyunk, azóta közösen is. Fantasztikus élmény, hogy ez most megvalósult, igazán szerencsések vagyunk!”

Jelen van gyermekei életében

Az álomház ugyan beteljesült, de természetesen, mint mindenki másnak, az időmenedzsment kérdése náluk is problémát okoz. Caramel szerint ez a legnehezebb: „A legnagyobb kihívás az életemben, hogy próbálok teljes értékű családapa és férj lenni úgy, hogy mellette működtetni tudjam a karrieremet, lemezt tudjak csinálni. Be kell valljam, hogy tulajdonképpen csak este van időm, vagyis időzítenem kell a kreativitást.

Én szeretek ott lenni a gyerekeimnek, nekem nagyon fontos, hogy reggelente el tudjam vinni a kislányomat iskolába, hogy érte tudjak menni délután, hogy el tudjam vinni edzésekre és még a kisfiammal is töltsek elegendő, minőségi időt.

Sok házasságban azt látom, hogy a dolgok koordinálásánál is sokszor összevesznek a párok, mi ezeket szerencsére meg tudjuk oldani. Szoktunk csipkelődni, vagy felkapjuk a vizet apróságokon, de semmi komoly, amit ne tudnánk megbeszélni.”

Caramel egyébként a Megasztár második szériájának megnyerése után tudatosan figyelt rá, hogy mentális egészsége érdekében ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget semminek, ezért a negatív kritikákat és a kudarcot, de a sikert és a dicséretet is jól tudja kezelni. Az énekes nagyon komolyan veszi munkáját is, most például aktívan, életmódváltással készül a nyári koncertszezonra.