„Az összes barátomat elveszítettem” - Billie Eilish drámai vallomást tett

Billie Eilish a világ egyik legismertebb énekesévé vált köszönhetően 2015-ös Ocean Eyes című dalának, amivel valósággal berobbant a köztudatba. A sztár az utóbbi időben gyakran beszélt a magánéletéről is, legutóbb például az anyaságról.

Billie Eilish élete egyik legnehezebb időszakáról vallott Fotó: AFP

Az énekesnő most kendőzetlen őszinteséggel vallott életének azon időszakáról, amikor világszinten is ismertté vált: nagyon boldog volt, hogy a sok munka meghozta a gyümölcsét, azonban a sok jó rosszal is párosult, ugyanis a barátai egyik napról a másikra elengedték a kezét.

Az énekesnő a BBC „Miss Me?” podcastjében mesélt arról az időszakról, amikor híressé vált és a barátai elpártoltak mellőle.

Az összes barátomat elveszítettem, amikor híres lettem. Hirtelen ismertté váltam, és senkivel nem tudtam azonosulni. Elég kemény volt. Nehezen dolgoztam fel

- mondta Billie Eilish, majd így folytatta:

„Elérkeztünk a 20. szülinapomhoz és emlékszem, amikor körbenéztem, csak olyan emberek vettek körül, akiket alkalmaztam. Mind 15 évvel vagy még többel idősebbek voltak nálam”.

Az énekesnő kitért arra is, amikor az egyik alkalmazottja felmondott, az is nagy arcul csapás volt számára.

Az egyik legrosszabb dolog volt, ami velem történt. Akkor jöttem rá, hogy ja igen, tulajdonképpen ez egy állás. Ha otthagynak engem, akkor soha többé nem találkozunk

- mondta, majd hozzátette, hogy pontosan a fenti történetek miatt fél annyira a magánytól és attól, hogy egyszer csak egyedül marad és senki nem lesz körülötte.