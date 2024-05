Ennyi volt a szerelem? Úgy látszik, a Dancing with the Stars sztárja máris szakított

A Dancing with the Stars táncosa, Szőke Zsuzsi decemberben, a műsor után egy közös fotóval jelentette be, hogy a szíve immár foglalt. A TV2 sztárja Ádám személyében találta meg a párját, aki egy magyar szabóság és stílustanácsadó iroda tulajdonosa, és az Instagram-oldala szerint már jóval a műsor előtt is együtt volt Zsuzsival. Úgy látszik azonban, hogy máris vége a boldogságnak, és a gyönyörű táncos talán szakított szerelmével. A követők szerint minden jel erre utal.

A rajongók a Dancing with the Starsban Szőke Zsuzsit partnerével, Simon Kornéllal is összeboronálták (Fotó: Szabolcs László)

A profi táncos egyik követője vetette fel, hogy talán már nincs minden rendben a páros kapcsolatában:

Ma Bogláron bulizott Ádám, Zsuzsi nélkül, és vigasztalni kellett, hogy ilyen jó pasinak nem szabad szomorkodnia.

Ezek szerint igencsak nagy baj lehet közöttük, amire szintén bizonyíték lehet, hogy már az Instagramon sem követik egymást, és a közös képeik is eltűntek Zsuzsi oldaláról.

Csak mosolyszünetről van szó vagy jóval nagyobb a baj?

Bár Szőke Zsuzsi párja oldalán még most is láthatók a kapcsolatuk nyomai, de a megjelölések eltűntek, amiből a kommentelők arra következtettek, hogy a TV2 sztárja talán még le is tilthatta a párját. Ezek az igencsak árulkodó jelek a rajongók szerint egyértelműen arra utalnak, hogy Szőke Zsuzsi szakított. Még az is lehet, hogy Ádám valami megbocsáthatatlan dolgot követhetett el. Persze reméljük, hogy csak egy pillanatnyi mosolyszünetről van szó, és a szerelmesek hamar kibékülnek, ahogy az már sok más sztárpár esetében is előfordult.