Nagy dobásra készül a Dancing with the Stars táncosa

Most döntöttük el, hogy indulunk a hazai bajnokságon, így most egy magyar bajnoki cím a célunk. Bízom benne, hogy ez is összejön, a munka rengeteg és 120 fokon égek, de én szeretem ezt a pörgést. Ugyanazzal a számmal fogunk indulni, mint a világbajnokságon, ezért már felkészültünk, de emlékeztető gyakorlások szükségesek, amiket nem könnyű megoldani. Mindenkinek a saját elfoglaltságai mellett kell időt szánnia a próbákra, ami vagy kora reggel, vagy sokszor este 10 után van. Én mostanában este 9-10-ig tanítani szoktam, mert esküvőre készülő párokat is oktatok, akiknek nyilván csak munka után jó, így a munkát nagyon nehéz összeegyeztetni a magánélettel.