Méhét és a petefészkeit is eltávolíttatta Olivia Munn, drámai döntéséről és betegségéről vallott

Olivia Munn, akit tavaly mellrákkal diagnosztizáltak, bejelentette, hogy a betegségét tápláló ösztrogén miatt a méhét és a petefészkeit is el kellett távolítani.

Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

A színésznő korábban az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy megtámadta a rák, és emiatt több műtéten is átesett, melyek során mindkét mellét eltávolították. Most pedig azt is elmondta, hogy a nála felfedezett luminális B-típusú tumor az ösztrogén hatására növekszik, és bár gyógyszeres kezeléssel is próbálkozott az ösztrogénszint csökkentésével, az egészsége érdekében végül úgy döntött, hogy megválik a hormont termelő szerveitől. Elárulta azt is, hogy a gyógyszerek legyengítették, és reggelente alighogy felébredt, szinte azonnal vissza kellett feküdnie az ágyba. Gyermekét viszont nem akarta megijeszteni betegségével, így amikor a két és fél éves Malcolmot megkérdezték, hol dolgozik az apukája, a kisfiú az íróasztalhoz szaladt, de amikor az anyukája munkájáról érdeklődtek, csak az ágyra mutatott.

Majd megszakadt a szívem, hogy ilyen kép alakult ki benne rólam

– mesélte a Vogue-nak a 42 éves sztár, aki a műtét előtt az esetleges családbővítésre gondolva lefagyaszttatta a petesejtjeit.

Bár az orvosok szerint az ő korában 10 petesejtből csak átlagosan egy ad egészséges embriót, ő szerencsés volt, mert a beavatkozás két életképes embriót eredményezett. Így ha férjével, John Mulaney-vel később a családbővítés mellett döntenének egy béranya bevonásával, nagyobb esélyük lehet rá, hogy összejön a kistestvér.