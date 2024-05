Mégiscsak Harry herceg utasította el a találkozót Károly királlyal?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Invictus Games tizedik évfordulójára rendezett két héttel ezelőtti ünnepségre szülőhazájába látogató Harry herceg nem találkozott nagybeteg édesapjával. Akkor a hírek arról szóltak, hogy az uralkodó zsúfolt programja miatt nem volt erre lehetőség, legalábbis a Buckingham-palota ezzel indokolta a döntést.

Fotó: Getty Images

Most viszont a Telegraph kiderítette, hogy III. Károly felajánlott fiának egy másik lehetőséget, amit viszont ő utasított vissza. Az ajánlat úgy szólt, hogy a sussexi herceg megszállhat a család egyik birtokán, ám ő nemet mondott. Hogy miért? Kapaszkodj meg: mert elégtelennek találta a biztonsági intézkedéseket, noha a királyi rezidenciák Nagy-Britannia legjobban védett ingatlanjai közé tartoznak, a kapuknál éjjel-nappal fegyveres őrök teljesítenek szolgálatot. A lap ezért úgy véli, inkább azzal lehetett baja Harrynek, hogy olyan jól megközelíthető helyen kellett volna tartózkodnia, ahol a be- és kijárati pontok is nyilvánosak.

Ezért inkább a szállodát választotta, hogy láthatatlanul jöjjön-menjen

– írták.

Bár nem árulták el, hogy pontosan hol szállásolták volna el a herceget, de valószínűleg a Szent Jakab-palotát ajánlották fel neki, ahol gyakran szállnak meg a királyi család tagjai, és alig néhány méterre van az uralkodó otthonául szolgáló Clarence House-tól, ahol bármikor megejthettek volna egy apa-fia találkozót...