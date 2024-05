„Ura a helyzetnek” - Testbeszéd-szakértő elemezte III. Károly rákdiagnózisa utáni első nyilvános szereplését

Egy brit testbeszéd-szakértő szerint III. Károly boldognak tűnt, hogy újra munkába állhat, amikor először jelent meg nyilvánosan súlyos rákdiagnózisa óta.

Fotó: AFP

A király felesége, Kamilla társaságában látogatta meg a University College London onkológiai klinikáját, a Macmillan Cancer Centre-t, ahol emelt fővel járt, ami azt jelzi, hogy jól érzi magát, és örül annak, hogy újra munkába állhat - mutatott rá a szakember.

A testbeszéde végig következetes volt, ami azt sugallta, hogy ura a helyzetnek, és minden másodpercét élvezi annak, hogy újra emberek között lehet

- fogalmazott a Mirrornak Darren Stanton, aki szerint az uralkodó jó hangulatban volt, és őszinte volt a mosolya. A fejét magasan tartotta, a vállát hátrahúzta, ami azt mutatja, hogy erősnek érzi magát, és készen áll arra, hogy belevesse magát a munkába.

A szakértő hozzátette, hogy Károly erős, elkötelezett szemkontaktust tartott Kamillával és a közönséggel is, ami azt mutatja, hogy magabiztos a visszatérésében. Stanton a királyi pár közti harmóniáról is beszélt, megjegyezve, hogy Kamilla is magabiztosnak és boldognak tűnt, és gesztusai arról árulkodtak, hogy érzelmileg egy hullámhosszon vannak. A szakértő szerint a királyné viselkedésével egyértelműen nagybeteg férjét támogatta.