III. Károly király hamarosan visszatérhet hétköznapi életéhez, lencse végre kapták a klinikán - Videó

Az év elején bombaként robbant a hír, hogy III. Károly királyt rákos megbetegedéssel diagnosztizálták. Azóta lemondta az összes hivatalos megjelenését, és a gyógyulásra helyezte a hangsúlyt. Különböző rákkezeléseken esett át, és úgy tűnik, hogy most végre jó hírekkel szolgálhat a palota az uralkodó állapotáról. Károly ugyanis felesége társaságában részt vett első hivatalos megjelenésén a diagnózisa óta. Kedden az University College London egyetem kórházának klinikáját, a Macmillan Cancer Centre-t keresték fel Kamilla királynéval. Ez azért is jó hír, mert ez azt jelenti, hogy megerősödött annyira a király, hogy a következő hetekben több hivatalos eseményen is tiszteletét tegye.

A király egyre jobb állapotban van / Fotó: Stephane Lemouton / Bestimage

Az udvar tájékoztatása szerint a király a következő hetekben több személyes részvételt igénylő rendezvényen is meg fog jelenni. Például 3 napot fognak együtt tölteni a japán császárral Naruhitoval és feleségével Maszako császárnéval, amikor júniusban a császári pár meglátogatja az uralkodó családot Nagy-Britanniában – szúrta ki a Ripost.

A közösségi médiában feltöltött a királyi család egy videót is, amin látható, hogy mosolyogva energiadúsan integetett Károly és felesége kedden a tömegnek az egyetem kapuján kilépve. Ezt a felvételt itt tudjátok megtekinteni: