Kárpáti Rebeka: Még mindig szenvedek egy kicsit

Megmondom őszintén, egy korábbi darabunkat akasztottam le a saját ruhamárkámból, mert gyorsan kellett elkészülnöm. Sajnos nem tudtam magas sarkút felvenni, mert három szalagom szakadt el, amivel még mindig szenvedek egy kicsit, bicebóca vagyok, de már javul a helyzet. Nagyon szeretem egyébként a lapos talpú darabokat is, de az esetek 99 százalékában magas sarkút veszek, mert nagyon szeretek nőiesen öltözni. Kicsit bánom, hogy ezt most nem tudom megtenni, de az egészség a legfontosabb. Volt egy ruha is, amit szerettem volna felvenni ma, de nem szoktam kétségbeesni, ha variálni kell, az életben annyi nehéz dolog van, ez nem tartozik ezek közé.