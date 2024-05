Sírhatnak a tinilányok: rátalált a szerelem A Dal jóképű énekesére

Bradics Jácint közönségkedvencként jutott A Dal 2024 műsorában egészen a döntőig. Bár a végső győzelem nem az övé lett, nyertesnek érzi magát a műsornak hála. Nemcsak zenei téren nyíltak ki kapuk, de úgy fest, szerelmet is hozott neki a tehetségkutató.

Bradics Jácint a Dal döntőjéig menetelt néhány héttel ezelőtt. (Fotó: MTVA)

„Már felmerültek duettpartnerek”

A Metropol kérdésére Jácint felidézte: „Óriási élmény volt az a három hónap, amit a Dal 2024 műsorában tölthettem, nem is gondoltam volna az elején, hogy a döntőig eljutok.

Igazából már a legjobb 40-be kerülni is komoly eredmény, de az, hogy szimfonikus zenekar kísért a hazai dalverseny döntőjében, az a hab a tortán.

Szerencsés helyzetben vagyok, mert a kapuk már a műsor előtt is nyitva voltak, remek menedzsmenttel dolgozhatok együtt. Az idei évet az építkezésre fordítjuk, elkészültek az újabb dalaim, amelyeket hétfőn mutatok be élő stúdiókoncert keretén belül a Petőfi Rádióban. Bízom benne, hogy az új dalok közül is lesz olyan, amit a rádióhallgatók rendszeresen hallhatnak majd. Ötlet szintjén már felmerültek duettpartnerek, de a kiadón belül is vannak olyan sztárelőadók, akikkel szívesen együttműködnék egy-egy dal erejéig.”

Volt felkérés is egy nagyon népszerű énekesnővel, ez még tárgyalási szinten van, de bízom benne, hogy sikerül összehozni.

Bradics Jácint még csak 19 éves, de sorra jelennek meg új dalai, s neves zenészek duetteznének vele. (Fotó: Picasa)

Kiszűri az érdekbarátságokat Bradics Jácint

Bár korábban is népes rajongótábora volt, a Duna műsorának hála országosan megismerték a nevét, ez pedig hazug barátokat is hozott, de a 19 éves Jácint résen volt: „A közvetlen környezetemben mindenki mellettem állt végig, amiért nagyon hálás vagyok. A tágabb ismeretségi körömben tapasztaltam ellenérzést, de azt gondolom, hogy ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Teszem a dolgom, megyek tovább a kijelölt úton.”

A barátaim pedig már megvoltak azelőtt is, hogy többen megismertek az országban. Újabbakat pedig azóta nem kötöttem.

„Alakulóban van egy komolyabb kapcsolatom”

S hogy mi a helyzet a hölgyek rajongásával? A tehetséges énekes erre is válaszolt:

Óvatosan tudok erről nyilatkozni, mert jelenleg alakulóban van egy komolyabb kapcsolatom egy nagyszerű lánnyal, akivel még a Dal kezdete előtt ismerkedtem meg.

„Tény, hogy lényegesen többen írnak leveleket nekem, és az utcán, vagy épp szórakozóhelyen is megtalálnak a csajok, de én ezzel a helyzettel nem élek vissza.”