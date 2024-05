Angelina Jolie tovább háborúzik Brad Pittel

Shiloh az apjához költözik!

A hat gyermek a válás után Jolie-nál maradt. Elsőként Maddox hagyta el a szülői házat az egyetemi tanulmányai miatt, Zahara most készül Atlantába hasonló okból. A többiek ezután is az anyjukkal élnek majd, kivéve Shiloh-t. A legidősebb vér szerinti gyermeket igencsak megviselte a szülei között dúló háború, és nemrég kijelentette, hogy amint betölti a 18-at, az édesapjához költözik.

"Shiloh most már az apjával is szeretne időt tölteni. Régen is szoros volt a kapcsolatuk, mindig ő volt „a papa kis hercegnője” – mondta az In Touch­nak egy bennfentes. "Jolie nem repes az ötlettől, mivel neki is ő a kedvence. Ám Pitt úszik a boldogságban! A háza nincs messze Jolie-étól, így Shiloh ezután is bármikor átugorhat a testvéreihez és az édesanyjához.