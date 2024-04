Teljesen összetörtek a rajongók: sírva jelentkezett be a népszerű énekes

Az utóbbi időben eléggé visszavonultan él a népszerű énekes. Szinte alig hallani róla valamit. 2022-ben adott ki utoljára új zenét, 2023-ban egészségére hivatkozva hamarabb befejezte Justice World Tour turnéját, később pedig visszautasított a lehetőségét annak, hogy a 2024-es Super Bowl félidei showjában fellépjen, helyette Usher-t kérték fel.

Justin Bieber szomorú posztot osztott meg rajongóival Fotó: profimedia

Azonban a minap Justin Bieber egy friss Instagram-poszttal jelentkezett. A zenész fotói ezúttal is igen furcsára sikerültek, hol dohányzik, hol cipőket próbálgat, hol golfozik vagy a tengerparton szelfizik, volt, hogy a Coachelláról jelentkezett be, és olyan is, amikor potyogtak a könnyei.

Az utóbbi pedig aggodalommal töltötte el a rajongókat. Sokan arra gondoltak, hogy a sztár könnyeinek ahhoz lehet köze, hogy a napokban felmerültek olyan pletykák, miszerint zátonyra futhatott a házassága Hailey Bieberrel.

Az énekes posztja alatt záporoztak a vigasztaló hozzászólások.

Ne sírj, különben én is sírni fogok

- írta egy támogató kommentelő.

Tudod, hogy itt vagyunk neked Tesó, számíthatsz ránk!

- vigasztalta a sztárt egy másik rajongó.

Justin Bieber a képek mellé nem írt semmit, így nem tudni, hogy pontosan mi miatt sírt. Az Unilad megkereste az énekes képviselőjét is, de egyelőre tőle sem kaptak választ.

Mutatjuk a fotót, amelyen könnybe lábadt Justin Bieber szeme: