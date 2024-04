„Elérkezett a mélypont” – szívszorító vallomást tett Király Viktor

Király Viktor sosem tagadta, hogy nála is folyton érvényesült a jojó-effektus, vagyis ha sikerült elérnie a versenysúlyát, azt csak pillanatokig volt képes tartani, mielőtt újra felrongyoltak rá a plusz kilók. Akik folyamatosan követik a Megasztár győztes életét, azok pontosan tudják, hogy az énekes nem is olyan rég látványosan elhízott. Nos, ennek az időszaknak vége. Viktor mostanra rengeteget fogyott és már elérhető közelségbe került a versenysúlya, ami úgy 85 kiló. Most a Metropolnak árulta el sikerének titkát.

Király Viktor az út felénél jár, de közel már a cél Fotó: FARKAS HAJNALKA / Facebook

Király Viktor: „Elérkezett a mélypont...”

„Jelen pillanatban mínusz tizenhat kilónál járok, de ez még korántsem a cél, hiszen száztíz kilóról indultam, vagyis még egy tízest le kell dobjak, hogy elérjem a célt, amit aztán tartani szeretnék. Szokták mondani, hogy az embernek mélypontra kell kerülnie ahhoz, hogy fel tudjon állni”.

Nos, nálam ez a mélypont akkor érkezett el, amikor megláttam a mérleg számlálóját, ami a fent említett, háromjegyű számot mutatta

– kezdte lapunknak Király Viktor, aki soha ilyen elszántan még nem diétázott és edzett, mint az utóbbi hónapokban.

„Meghoztam a döntést”

„Szinte hallottam, ahogy valami átkattant az agyamban aznap. Leléptem a mérlegről, ami esküszöm felsóhajtott és abban a pillanatban neki is ugrottam az életmódváltásnak. Ehhez ugyanis már nem lett volna elég egy szimpla fogyókúra. Tisztában voltam vele, hogy a negyven nagy vízválasztó egy férfi életében. Tulajdonképpen egyfajta lélektani útelágazás, ahol el kellett döntenem, hogy folytatom-e azt az életvitelt, amivel elértem azt a bizonyos száztíz kilót, vagy esélyt adok magamnak egy egészségesebb és élhetőbb B oldalnak.”

Meghoztam a döntést és abszolút érzem is a pozitív hozadékait

„Szinte már fanatikusan számolom a kalóriákat és nálam nincs olyan, hogy ”bűnöző nap”, maximum bűnöző étkezés, de az is csak ritkán. Emellett heti hat napot edzek és ez hatalmasat dobott az erőnlétemen” – árulta el Viktor, majd hozzátette, a fizikai változás hozzásegítette ahhoz is, hogy újra kiegyensúlyozott legyen a magánélete is.

Király Viktor néhány éve még bomba formában volt Fotó: Facebook

„Láttam, hogy türelmesebbnek kell lennem”

„Az az igazság, hogy ki kellett békülnöm önmagammal ahhoz, hogy sikeres lehessek a kapcsolatomban is. Minél többet foglalkoztam magammal, annál tisztábban láttam, hogy türelmesebbnek kell lennem...” – fogalmazott az énekes, akinek sikerült rendeznie kapcsolatát feleségével Király-Virág Anitával.