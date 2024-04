Király Viktor Schwarzenegger-paródiája mindent visz

Bár Arnold Schwarzeneggert az évtizedek során szinkronizálta már Reviczky Gábor, Gáti Oszkár és Tordy Géza is, ám aki már hallotta az „osztrák tölgy” erőteljesen akcentusos angol hangját, az sosem felejti el azt. Így van ezzel Király Viktor is, akinek az Instagram-oldalára felkerült friss videója bizonyítja, az előadó nemcsak énekelni és rappelni tud, de parodizálni is!

Király Viktor az éneklés és a rappelés mellett parodizálni is tud Fotó: Máté Krisztián

Viktor ugyanis pár mondat erejéig tökéletesen megidézi Schwarzeneggert. A produkciót Yvonne Dederick lánya, Catherine Dederick, művésznevén Mardoll sem hagyta szó nélkül.

„Ez tényleg igazán jó másolat”

– jegyezte meg az énekesnő.

„Hűha, ez igen! Nem semmi kemény vagy ám!”

– írta egy rajongó.

„Király vagy, Viktor!”

– reagált stílusosan egy másik kommentelő.

Neked hogy tetszik Király Viktor Arnold Schwarzenegger-paródiája?