Szakács Gergő szerint elhunyt nagymamája velük van

Szakács Gergő a legtöbb embernek a Follow the Flow zenekarból lehet ismerős, aki tavaly novemberben az Instagram-oldalán jelentette be, hogy párjával első közös babájukat várják. Majd február elején jött az újabb örömhír, hogy egy kisfiúval bővült a családjuk. Gergő nemrég Peller Mariann Utazás a lelked körül című podcastjában beszélgettek a spiritualitásról, amelyben tavaly nyáron elhunyt nagymamájáról is beszélt.

Szakács Gergő hisz abban, hogy nagymamája lélekben most is velük van Fotó: YouTube

Szakács Gergő hisz abban, hogy fia látja dédmamáját

A műsorvezető arra is kitért, hogy Gergő szerint mi történik a lélekkel, ha a szeretett személy meghal. Az énekes meglepő és egyben elbűvölő választ adott a kérdésre.

Nagymamám most ment el, és akkor ők pont elkerülték egymást a dédunokájával. Most abban bízom, mert a kisfiam bent a hálónkban a plafont szokta nézni, mintha beszélgetne. A feleségemnek az egyik tesója a fejébe vette, hogy szellemek vannak nálunk. Mondtam neki, ez oké, tök jó! Szerintem, akkor simán lehet, hogy nagyi az, és akkor kicsit »bandázik« még a dédunokájával

– mondta el kissé elcsukló hangon a Follow the Flow tagja, aki azt is hozzátette, hogy lehet, csak megy tovább az élet.

Titokban esküdött meg szerelmével

A november közepén kirakott képeken Szakács Gergő még nem visel gyűrűt, azonban azóta változtak a dolgok. Decemberben, munka közben lőttek róla egy képet, amin határozottan látszik, hogy gyűrű van az ujján. Márpedig Gergő nem egy ékszermániás férfi, így feltehetően titokban kötötték össze az életüket, ami nem meglepő, hiszen az énekes nagyon óvja a magánéletét. Valamint a mostani podcastben már feleségeként hivatkozott a szintén énekes, Nágira.