Újabb sztár esküvőjére derül fény? A gyűrű mindent elárul!

Szakács Gergő, a Follow the Flow énekese november közepén posztolt először és azóta is utoljára párjáról, Nágiról. Instagram-oldalán jelentette be, hogy már közös babájukat várják. Követői a sok gratuláció mellett arra már nem figyeltek föl, hogy a csinos lány ujján bizony ott csillog egy jegygyűrű. Pedig nagyon úgy tűnik, nem csak a babavárás, hanem a lánykérés is örömet hozott a pár életébe.

Nagy a titkolózás

Nági már valószínűleg közel hat hónapos terhes, ami sokak szerint nagyon jól áll neki.

„Jól áll neked a várandósság!”

„Gyönyörű vagy!”

„Kellemes babavárást!” – írták neki a jókívánságokat.

Persze arra még nem derült fény, hogy kisfiú vagy kislány születik a zenész családba, azonban nem is igazán nyilatkoznak az örömükről. A történéseket összefoglaló poszt volt az egyetlen, amit eddig megosztottak a médiával. Pontosabban egészen idáig.

Már az esküvőn is túl vannak?

A november közepén kirakott képeken Szakács Gergő még nem visel gyűrűt. Azonban most változtak a dolgok. Kedden, munka közben lőttek róla egy képet, amin határozottan látszik, hogy gyűrű van az ujján. Márpedig Gergő nem egy ékszermániás férfi. Karórán kívül mást nem lehet felfedezni az Instagram-képein sem. Ez talán egy újabb titkos esküvőt takar? A megható poszt már ennek az előszele lehetett? Úgy tűnik, újabban december az esküvők hónapja, kezdve Demcsák Zsuzsával, aki szintén karácsony környékén mondhatott igent a párjának.