Körtvélyessy Zsolt: A nyáron lesz időm nyaralni, ami jó és rossz hír egyszerre

Körtvélyessy Zsolt 2020-ban vesztette el a szeretett feleségét, Egerszegi Judit színésznőt, majd később az öccsét is, ami nagyon megviselte lelkileg. A gyász két éven át emésztette a szívét, de aztán teljesen váratlanul beleszeretett az elhunyt testvére özvegyébe. Talán a szeretteik elvesztése miatt érzett iszonyú fájdalom és hiány űzte őket egymás karjaiba, vagy egyszerűen csak meg kellett történnie a nagy találkozásnak, nem számít. A lényeg, hogy ők ketten ma már egy nagyon boldog párt alkotnak.

Körtvélyessy Zsolt számos tragédiát élt meg, mielőtt újra rátalált a szerelem (Fotó: Bors)

Kevés munka – sok nyaralás

A népszerű művészt lapunk arról faggatta, hogy milyen tervei vannak az idei nyárra. Körtvélyessy Zsolt szívesen válaszolt a kérdésekre, és őszintén beszélt arról is, hogy hogy érzi magát mostanában a bőrében.

„A kedvesemmel több utazást is tervezünk, de még igen képlékeny a terv, mert nem tudjuk pontosan, hogy miképp alakulnak a dolgaink. Az biztos, hogy két belföldi programunk is lesz, Pécset és Debrecent is szeretnénk meglátogatni, és biztos vagyok benne, hogy a Balatonhoz is utazunk, mivel szerelmese vagyok a tónak. Annak idején nagyon sokat jártunk a Nemzeti Színház siófoki üdülőjébe... Fantasztikus nyarakat töltöttünk ott” - mesélte a színész, aki így folytatta:

Körtvélyessy Zsolt imádja a Balatont (Fotó: Bors)

Külföldi útjaink is lesznek, nem tengerparti, mert Marcsi nem rajong érte, ezért vagy London, vagy Prága vagy Róma lesz az úti cél. Ezenkívül a lányommal és az unokámmal is szeretnék sok időt tölteni, az még egyeztetés alatt van

– magyarázta Körtvélyessy, akitől azt is megkérdeztük, hogy vannak-e munkái a nyári szezonban? A válasza meglepő volt: