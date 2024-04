Kitálalt a királyi szakács: durva, ami kiderült a nagybeteg Katalin hercegnéről

Graham Newbould elárulta, hogy a néhai uralkodónak, II. Erzsébet királynőnek sem készített ilyen formájú szendvicset. Ehelyett állítólag az úgynevezett "jam penny" szendvicseket tálalták a délutáni teája mellé.

Úgy tudni, hogy Viktória királynő férje, Albert herceg ugyanezt a hiedelmet követte, mert úgy gondolta, hogy a koporsó alakú ételek fogyasztása szerencsétlenséget hoz.

De nem a szendvics az egyetlen dolog, amit a királyi család tagjai nem fogyaszthatnak. II. Erzsébet királynő szigorú szabályokat vezetett be, amelyeket minden királyi családtagnak be kell tartania, amikor külföldön tartózkodik - emiatt például nem fogyaszthatnak kagylót, mivel annál fennáll az ételmérgezés kockázata - számol be róla a The Sun.