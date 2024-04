III. Károly sem kerülhette el a sorsát, ugyanaz történt vele, mint II. Erzsébettel

II. Erzsébet volt az első, aki minden brit fizetőeszközön szerepelt. Halála után rögtön felmerült, hogy az új uralkodó képmására cseréljék a pénzeken szereplő portrékat, az új pénzek bevezetése azonban hosszabb időt vesz igénybe.

Fotó: Bank of England

A Bank of England most új bankjegyeket készíttetett, amelyeket fokozatosan bocsátanak forgalomba, de az Erzsébet királynőt ábrázoló régebbieket sem vonják ki, azokat addig használják, amíg meg nem sérülnek vagy el nem kopnak. Az első új bankókat már tavaly kinyomtatták, de jóval több időbe tellett, amíg a készpénzt elfogadó automaták szoftvereit is frissítették, hogy azok felismerjék az új mintákat.

Bár az új bankjegyekkel június 5-től lehet fizetni, valószínűleg még jó néhány hónapba beletelik, mire az emberek rendszeresen találkozhatnak velük vásárlásaiknál. A brit hagyományoknak megfelelően az új bankjegyek első példányait az uralkodó kapja meg. Ezt a szokást követve a Buckingham-palotában átadták III. Károlynak az új 5, 10, 20 és 50 fontos címleteket.

A királynak, aki rákdiagnózisa óta nem jelent meg nyilvános eseményeken, a bankjegyeket is magánrendezvény keretében mutatta be Andrew Bailey, a Bank of England vezetője, aki a 00001-es sorozatszámmal ellátott bankjegykészlettel ajándékozta meg az uralkodót – adta hírül a BBC.