Hegyes Berci elárulta: így reagált párja a történtekre

Ahogy már korábban megírtuk, Hegyes Berci nagy fájdalmakkal küzd a sarka miatt. A táncost már a munkájában is korlátozza a gyulladt sarka, így most mindent megtesz a gyógyulásért. Lapunknak azt is elárulta, hogy párja, Vágner Fanni hogyan reagált a helyzetre.

Hegyes Bercit párja ápolja Fotó: Szabolcs László

Berci úgy gondolja nem véletlenül most jött elő 4 év után ez a probléma:

Ezek a testi jelek mindig olyanok szerintem, hogy azt jelzik, hogy valami nem jó, valamiből visszább kellene venni és az biztos, hogy én nagyon pörgősen élem az életemet. Nagyon sok munkát vállalok, nemcsak a táncban, hanem az influenszer területen is, amihez szintén muszáj pörögni, gondolkodni, ide-oda utazgatni. Emiatt is nagyon rendszertelen az életem, mert egyik nap ezt kell csinálni, másik nap pedig azt. És bár nagyon változatos, de nem igazán kíméletes ez a rendszertelenség.

Hegyes Berci párja bár aggódik, nem esett kétségbe

Berci elárulta, hogy Fanni hogyan segíti őt a gyógyulásban:

Fanni nem az a kétségbeesős, aggódós típus, hanem aki azonnal kézbe veszi az ügyet és intézi, amit kell, meg persze ápol is. Most is ő segít otthon.

„De ő is azt mondja, hogy muszáj pihenni, el is utazunk most egy wellness- hétvégére Mátrafüredre. Remélem a váltófürdőt fogom tudni használni, hátha a hideg-meleg serkenti majd a vérkeringést és segít a gyógyulásban” – tette hozzá a táncos.

„Bár én jobban szeretem az aktív kikapcsolódást, ahol a pihenés mellett van lehetőség mozogni, túrázni is. Nagyon szeretek a szabad levegőn lenni, az erdőben például, de persze a wellness is nagyon jó és fontos az is” – árulta el.

Reméljük Fanni majd odafigyel a Dancing with the Stars sztárjára, hogy az üdülés során tényleg a gyógyulásé legyen a főszerep.