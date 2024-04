Gyermekbántalmazásról vallott Szandi: Biztosan engem is ért ilyesmi

Az internet elterjedése óta egész másképp élik meg a hírességek a sztárságot. Szandi talán abból a szempontból szerencsés, hogy amikor 13 évesen megismerte az ország, és egyik pillanatról a másikra vált tinibálvánnyá, nem volt annyi felület a verbális bántalmazásra, mint manapság.

Szandi nem viseli jól a rosszindulatot (Fotó: Bors Archív)

Szandi jól tudta kezelni a hirtelen jött népszerűséget

Vélemények akkor is voltak, sokan nem tartották helyesnek, hogy ilyen fiatalon rivaldafénybe kerül egy gyermek. Ő mégis jól élte meg azt az időszakot, talán annak köszönhetően, hogy nem vett magára semmit, és igyekezett az a lány maradni, aki a népszerűség előtt is volt.

Mivel szeretetteljes közeg vett körül otthon, jól tudtam kezelni a gyorsan jött népszerűséget.

„Az első lemezem megjelenésekor hetedik osztályos voltam, és emlékszem, nagyon fontos volt számomra, hogy nehogy azt gondolják a barátaim és az osztálytársaim, hogy megváltoztam. Én ugyanúgy Pintácsi Alexandraként jártam a suliba, nem volt felsőbbrendűségi érzésem. Amikor elballagtam a nyolcadikból, öt tévétársaság közvetítette, még a BBC is ott volt. Ez a siker még inkább megerősített abban, hogy mennyire fontos, hogy önmagam maradjak. Emlékszem, a híradóban úgy közölték a hírt, hogy „elballagott a kicsi lány” – mondta az énekesnő.

13 éves volt csupán, amikor megismerte az ország (Fotó: YouTube)

„Sokszor még a gyermekeiket sem kímélik”

Az internet elterjedése óta sok ismert embert ér verbális bántalmazás, sokszor még a gyermekeiket sem kímélik.

„Akkor is volt ilyen, csak más formában. Én is elgondolkodtam, hogy biztosan engem is ért ilyesmi, csak valahogy nem emlékszem rá. Szerintem azért nincsenek ilyen emlékeim, mert egyáltalán nem vettem magamra. Én egyszerűen boldog voltam, és rendkívül hálás, hogy ilyen fiatalon ekkora sikert élhetek meg és ilyen szeretet vesz körül. Sosem érdekeltek a negatív dolgok, pozitív életszemlélettel léteztem mindig. Épp ezért nem olvasom a kommenteket más közösségi felületeken. A sajátomon persze igen, hiszen az olyan, mintha a saját otthonom lenne az online térben. De tudni kell, hogy nem a kritikával van bajom, hanem a rosszindulatú megnyilvánulásokkal” – mondta a Sorry! magazinnak adott interjúban, majd hangsúlyozta, tisztában van vele, hogy ez is a hivatása velejárója.

„Ezzel együtt kell élni, hiszen ismert ember vagyok."

A legjobban talán az tud felbosszantani, amikor valaki azt írja, könnyű nekünk, hiszen mi csupán énekelünk, táncikálunk, buliból áll az életünk, és dől a lé.

„Ők nem látják azt, hogy amikor kiállok a színpadra, épp fájhat a lábam, vagy lelki gondjaim is lehetnek, és azt sem látják, milyen komoly próbafolyamat szükséges ahhoz, hogy profi produkciót lássanak. Amikor színpadra lépek, ezt mind magam mögött hagyom, és arra törekszem, hogy jó hangulatot teremtsek” – fejtette ki véleményét.