Bódi Sylvi ismét merész dologba vágott - Fotó

Bódi Sylvi sokaknak modellként lehet ismerős, pedig emellett 2020-ban aranykalászos gazda lett. Így érthető, hogy a ház körüli munkákba is örömmel veti bele magát.

Bódi Sylvi imád a ház körül serénykedni (Fotó: Szabolcs László)

„Ha kell, fúrok, faragok, nem vagyok megszeppenve a barkács eszközöktől! Szívesen járok olyan tanfolyamokra, ahol ezeket a technikákat megtanulhatom. Például hogyan lehet a vintage dolgokat felújítani, és újra a régi pompájába díszelegjen. Pont ezért volt, hogy a kerti bútoroknak is neki ugrottam, sokkal nagyobb érték lesz” – kezdte Sylvi a Metropolnak, aki azt is elárulta, hogy még a saját veteményesét, és plusz rigó fészkeket is készített már.

Hiszek abban, hogy a régi dolgokat érdemesebb javítani, felújítani, mint ha újat vesz az ember. Két okból is jobb, ebben a fogyasztói társadalomban mindenki könnyedén eldob mindent, és egy ilyen javítás pedig környezetbarátabb, és sokkal jobban megbecsüli az ember, mert mégis maga készítette el

– mesélte örömmel a dögös gazda.

Sokkal jobban megbecsüli az ember a saját munkáját Sylvi szerint

(Fotó: Instagram)

Vidéken kezdte újra Bódi Sylvi

Gumicsizmára cserélte a tűsarkú cipőt Bódi Sylvi. A kétezres évek egyik legsikeresebb modellje az elmúlt években gyökeresen megváltoztatta az életét: a rendezvények és bulik helyett a természetben találta meg örömét.

„Nagyon fiatalon kezdtem a modellszakmát, a siker és a csillogás pedig egy pontig érdekes volt, de egy idő után nem éreztem, hogy bármit hozzáadna az életemhez, amit akkoriban kicsit felszínesnek éreztem” – mondta el korábban Bódi Sylvi, aki éveken át eldugott kis szigeteken élt a világban, és hobbijának, a szörfözésnek hódolt. Ekkor került újra közel a természethez, amikor pedig hazaköltözött Magyarországra, már tudta, hogy elég a fővárosi életből, vidéken akarja újrakezdeni.